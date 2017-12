Tradizioni salernitane, tutti a degustare i piatti offerti dall'antica pescheria Sant'Anna

Tutti a leccarsi i baffi, come da tradizione, presso, l'antica pescheria Sant'Anna, in via Manzo, a Salerno. Da ieri, 22 dicembre, e fino a Capodanno, infatti, presso gli stand montati fuori dall'esercizio commerciale, sarà possibile degustare il pesce cucinato in loco.

Gli assaggi

Gli assaggi di primi piatti preparati con l'astice, l'aragosta, le seppie, le vongole e molte altre specialità verranno offerti gratuitamente a tutti i salernitani. Tanta curiosità.