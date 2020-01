Pestaggio al "Modo" di Salerno, nei guai tre uomini della security

Sono accusati di lesioni personali aggravate i tre buttafuori de “Il Modo” che, la notte del 10 febbraio scorso, aggredirono un 34enne di Battipaglia filmata con dei telefonini che fecero, in poco tempo, il giro del web. Il magistrato Katia Cardillo del tribunale di Salerno, al termine delle indagini preliminari, ha disposto un decreto di citazione diretta a giudizio per i tre uomini della security.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quella sera, questi ultimi, dopo aver condotto all’esterno il cliente, lo scaraventarono a terra, colpendolo ripetutamente con calci e pugni in varie parti del corpo provocandogli un trauma cranico facciale, cervicale e toracico. Le lesioni furono giudicate guaribili in cinque giorni. A filmare la violenza con i cellulari furono altri clienti del noto locale salernitano. E così il video finì anche sui social network. La stessa vittima, qualche giorno dopo, raccontò la sua versione spiegando che voleva rientrare nel locale solo per recuperare un indumento. Tale episodio spinse il Questore a disporre la sospensione del locale per quindici giorni. Ma il Tar, nel giro di 24 ore, accolse il ricorso del titolare consentendogli di riaprire il locale.