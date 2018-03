Pestato dai bulli a Scafati, il segretario di Arcigay: "Colpa anche della politica"

Preoccupato, per l'aumento dei numero dei casi di bullismo tra minori, Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay: “Oggi le cronache danno notizia di un’altra terribile aggressione di stampo omotransfobico, avvenuta nel salernitano ai danni di un tredicenne. Appena poche ore prima abbiamo letto atterriti del suicidio di un diciassettenne a Torino, esasperato dalle angherie dei bulli. In ogni occasione lo ripetiamo: l’unico antidoto a questa deriva è l’educazione alle differenze. Tuttavia, - ha aggiunto- dietro al dolore e all’indignazione che tutta la politica esprime a commento di questi fatti, c’è un pezzo di quella stessa politica, trasversale a partiti e a schieramenti, che metodicamente ostacola i progetti che tante associazioni come la nostra portano avanti nelle scuole, rivendicando il diritto delle famiglie di sottrarre i figli da questi percorsi educativi. In questo modo, omotransfobia, sessismo, machismo, razzismo si trasmettono di genitore in figlio, come un fatto inesorabile, anzi perfino legittimo in quanto familiare e tradizionale. Di questa politica, che offre riparo ai violenti, non possiamo che vergognarci”, ha concluso.

Il commento del presidente del Comitato Arcigay Salerno, Francesco Napoli