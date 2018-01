Lanciano petardi in un passeggino: neonato salvato in extremis a Sarno

Tragedia sfiorata, lo scorso 31 dicembre, a Sarno, dove - riporta Il Mattino - alcuni petardi sono stati lanciati da un’automobile in corsa nel passeggino di un bimbo di 15 mesi spinto dalla madre e dal padre, mentre passeggiavano in via Fabbricatore, nel centro storico. I botti sono esplosi bruciando prima la copertina in lana e poi parte della struttura. Il gesto istintivo della mamma e del papà, pochi attimi prima che il passeggino prendesse fuoco, ha salvato il piccolo.

A sporgere denuncia alle forze dell’ordine sono stati proprio i genitori. E’ caccia ora ai vandali che si sono resi responsabili di un gesto che avrebbe potuto avere un tragico epilogo.