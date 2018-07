Dramma a Petina, escursionista trovato morto in montagna

Dramma, nel tardo pomeriggio di ieri, sul Monte Figliolo a Petina, dov’è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, di circa 30 anni, che stava effettuando un’escursione a circa 1300 metri d’altezza.

La scoperta

A rinvenire il cadavere è stato un altro giovane, originario di Caggiano, che si trovava nei pressi di una parete rocciosa e che ha immediatamente allertato i soccorsi e i carabinieri. In serata la salma, che è stata trovata in avanzato stato di decomposizione e con il volto sul terreno, è stata trasportata all’ospedale di Polla per gli accertamenti di rito. Non è escluso che la vittima, durante l’escursione, sia scivolata facendo un volo di circa 40 metri. Le indagini sono in corso.