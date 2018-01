Pezzi di plastica nello yogurt: confezioni ritirate anche in provincia di Salerno

Anche in provincia di Salerno, l’Asl ha deciso di ritirare dal commercio alcuni lotti di yogurt per la possibile presenza di pezzi di plastica dura.

Il caso

Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero della Salute ha diramato un avviso ufficiale con il quale ha ordinato l’immediato “ritiro” delle confezioni della marca “Pascoli Italiani”. Si tratta di un prodotto gustato principalmente da bambini, in cui sarebbe stata rinvenuta della plastica. Questo brand è uno dei tanti venduti dalla catena di supermercati Eurospin. E come accaduto in altre zone d’ Italia anche nel Vallo di Diano sono stati ritirati dei lotti: confetti di cioccolato, nella confezione da 120 grammi, sia nella variante alla banana che in quella alla fragola. La colpa, ovviamente, non è da addebitare ai gestori dei market in quanto l’azienda produttrice, la “Latte montana Alto Adige”, ha fatto sapere che si tratta di un motivo precauzionale per “la possibile presenza di frammenti di plastica dura nei contenitori”.

Il rimborso

I consumatori possono riconsegnare il prodotto al rivenditore, da cui riceveranno in cambio un rimborso o una sostituzione.