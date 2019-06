Perde pezzi di roulotte e tendine: fermato carro attrezzi abusivo sull'A2

Fermato nel pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 30 in direzione Nord, nei pressi dello svincolo di Battipaglia, un carro attrezzi non autorizzato che trasportava due vecchie roulotte. Come riporta Ondanews, il mezzo di soccorso durante la sua marcia ha perso diversi pezzi delle roulotte caricate, nonchè le tendine dei finestrini.

L'intervento

Scongiurando ogni pericolo, il carro attrezzi è stato fermato da una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli e dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina: il veicolo, dunque, è stato condotto fuori dall’A2, Nei guai, il conducente, un uomo di Pontecagnano, cui è toccata la sospensione della circolazione per il mezzo.