Lite per gelosia a Piacenza: accoltellato un 59enne salernitano, fermato uno straniero

Un salernitano di 59 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio dell'8 maggio in via San Bartolomeo a Piacenza, dopo una violenta lite con un cittadino dominicano di 41 anni.

La dinamica

Lo straniero avrebbe colpito con un coltellino il 59enne all'avambraccio per poi scappare. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 e le volanti della polizia. I due si conoscevano e le cause dell'aggressione sarebbero da imputare alla gelosia e ad una donna, ma i contorni non sono chiari. Il dominicano è stato prontamente fermato poco dopo dai poliziotti e ora si trova in Questura: la sua posizione è al vaglio. Il 59enne, trasportato in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita.