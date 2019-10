Piaggine, don Loreto si dimette: la comunità torna in chiesa

Alla notizia della comunicazione che la messa domenicale alle ore 11 sarebbe stata celebrata da don Franco Angione la comunità di Piaggine riunita insieme al sindaco Guglielmo Vairo e al consigliere Emiddio Petraglia ha deciso di essere presente in quanto comunità cristiana e credente. “Abbiamo tre certezze che don Franco è un parroco, che Piaggine è una comunità di cristiani e che don Loreto Ferrarese, che solo giuridicamente è stato il nostro parroco si è dimesso" dichiara il primo cittadino che aggiunge: "Ringraziamo don Franco per essere nostro interlocutore ma chiediamo al vescovo di intervenire al più presto per risolvere questa situazione”. Gli fa eco il consigliere Petraglia: “Piaggine è una comunità che non scende a compromessi, si sente ferita e mortificata. Sono orgoglioso che tutto il consiglio comunale maggioranza e minoranza stia vicino ai cittadini. È una battaglia giusta che andava e va portata avanti senza posizioni politiche, nell’unico interesse della comunità tutta”