Non rispetta l'obbligo di dimora: arrestato stalker a Piaggine

Un 55enne di Piaggine, C.V le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri perché, nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora, è stato sorpreso dinanzi ad un bar del piccolo paesino salernitano.

Il caso

All'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, era stato imposto il divieto di dimora in provincia di Salerno e nei luoghi frequentati dall’ex moglie, che lo ha denunciato per stalking. Lui, però, ha violato la misura cautelare ed è stato posto, sempre dall’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.