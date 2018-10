Piana del Sele, blitz nei negozi: scoperti dieci lavoratori in nero

Nuovo blitz del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno all’interno di negozi situati nella Piana del Sele. Nel corso dei controlli, svolti nella serata di sabato scorso, gli ispettori hanno scoperto ben dieci persone che lavoravano completamente in nero. Per questo ai titolari sono state verbalizzate le sanzioni amministrative previste dalla legge e ratificata la sospensione delle rispettive attività commerciali. I controlli contro il fenomeno del lavoro nero in negozi ed aziende continuerà anche nei prossimi giorni.