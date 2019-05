Scafati, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino: servizi bloccati al Piano di Zona

“Subito un coordinamento provinciale per i Piani di Zona per uniformare le politiche sociali nel Salernitano". Lo ha detto Giovanni Dell'Isola in merito al caso che da tempo porta avanti in qualità di segretario generale della Fnp Cisl provinciale. “Serve intervenire subito, anche alla luce di quanto sta accadendo nel subambito 2 del Piano di Zona Salerno 1di Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati”, ha detto. “Il blocco dei servizi da strategie lontane dalle esigenze dei cittadini resta preoccupante e per questo rinnoviamo al presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, un pressante appello di dare attuazione alla nostra proposta di un Coordinamento dei Piani di Zona come ribadito nel corso di un incontro pubblico a Sarno di qualche settimana fa. Come sindacato siamo pronti a mettere in campo la nostra esperienza in tema di politiche sociali. Il caso legato a Scafati, Angri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino va risolto immediatamente".

