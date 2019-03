Piano per il lavoro in Campania: al via la procedura del concorso, tutte le informazioni

Al via la procedura concorsuale per il Piano per il lavoro della Regione Campania, finalizzato ad assumere 10mila figure professionali di cui è carente la Pubblica Amministrazione. Sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Concorsiuniciregionali.gov.it), è stata, infatti, attivata un'apposita sezione dedicata alla "Campania" nella quale è possibile avere ogni informazione utile per candidarsi.

Le tappe

Come reso già noto, la procedura concorsuale si svolge di due momenti: una fase preselettiva incentrata su tematiche di logica e argomenti trasversali alla totalità dei profili messi a concorso e una fase selettiva con prove scritte consistenti in quesiti a risposta multipla/sintetica riguardanti materie specifiche dei vari profili professionali ed eventuale accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche.

I comuni salernitani aderenti

Nella provincia di Salerno, ad aderire al Piano per il Lavoro sono stati i Comuni di Salerno, Trentinara, Baronissi, Bellosguardo, Sicignano, Postiglione, Pellezzano, Giffoni Sei Casali, Nonteforte Cilento, Scafati, Tortorella, San Cipriano Picentino, Ispani, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Buccino, Bracigliano, Alfano, Perito, Maiori, Valva, Castiglione del Genovesi, San Mauro Cilento, Praiano e Pagani. E, ancora, Petina, Battipaglia, Pollica, Altavilla Silentina, Sessa Cilento, Sapri, Casaletto Spartano, Romagnano al Monte, Roscigno, Tramonti, San Valentino Torio, Albanella, Pontecagnano, Scala, Sanza, Ottati, Colliano, Laurana Cilento, Cetara, Serre, Cetara, Camerota, Minori, Mmontecorice, Mercato San Severino, Contursi, Futani, Conca dei Marini, Nocera Superiore, Campagna, San Rufo, Atrani, Montecorvino Rovella, Sarno, San Mango, Pisciotta, Vietri, Pertosa, Padula, Celle di Bulgheria, Comunità Montana Vallo di Diano, Monte San Giacomo, Polla, Giffoni Valle Piana, Orria, Roccadaspide, Castelcivita, Eboli, Santomenna, Palomonte, Gioi, Controne, Sant'Egidio, Salvitelle, Stio, San Pietro al Tanagro, Centola, Aquara e Corleto Monforte.