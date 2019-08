Piano lavoro della Regione Campania: al via gli incontri informativi

Partito Democratico e Giovani Democratici organizzano incontri informativi per illustrare a titolo gratuito le procedure concorsuali relative alle selezioni del Piano per il Lavoro. Alle selezioni indette dalla Regione Campania parteciperanno migliaia di persone.

Il calendario degli incontri

Giovedì 29 agosto, alle ore 19, al circolo PD “Vassallo” in Via G. B. Amendola, 41. Venerdì 30 agosto, alle ore 19, al circolo PD “Orizzonte” in Viale Wagner, 1H;