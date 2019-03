Unisa, presentato il piano Parcheggi Rosa: la novità

E' stato presentato questa mattina, il Piano dei Parcheggi Rosa dell’Università di Salerno. Nell’ambito delle politiche di Ateneo volte alla promozione delle pari opportunità e della qualità della vita negli spazi universitari, l'iniziativa mira ad agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme che quotidianamente frequentano o visitano i campus. A loro sono dedicati i parcheggi di cortesia individuati in tutte le aree parcheggio dei campus.

Oggi abbiamo presentato ufficialmente il Piano dei Parcheggi di cortesia individuati nei campus di Fisciano e Baronissi. Grazie all'intervento dell’Ufficio tecnico, alla sollecitazione delle nostre associazioni studentesche, e all'osservatorio Ogepo e al Cug, stiamo portando avanti una serie di politiche di attenzione alle Pari Opportunità. In questo discorso si inserisce anche il Piano dei Parcheggi Rosa. Per individuare i posti rosa, abbiamo implementato un’analisi quantitativa della nostra utenza, assegnando gli spazi sulla base delle necessità registrate.

I parcheggi “rosa” di cortesia sono stati individuati in tutte le aree parcheggio dei campus, tramite opportuna segnaletica verticale e orizzontale: 20 sono i posti presenti al campus di Fisciano e 6 al campus di Baronissi. Per sostare negli stalli rosa è necessario disporre del Contrassegno Temporaneo Rosa che sarà rilasciato dagli uffici competenti dell'Ateneo all'utenza che ne che ne farà richiesta e che presenta i requisiti per il rilascio.

La nostra è una campagna di educazione civica, spontanea e collettiva, che intende agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme che quotidianamente frequentano o visitano i campus.