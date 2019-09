Nuova viabilità in Costiera, Gagliano scrive agli albergatori preoccupati: "Incontriamo il Prefetto"

Dopo l’ordinanza emessa dal Prefetto di Salerno rispetto alla viabilità lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, per la stagione estiva 2020, arrivano le prime perplessità da parte degli albergatori della Divina.

L'appello

A farsi portavoce del loro pensiero è l’ex consigliere regionale, anche lui albergatore a Praiano, Salvatore Gagliano, che pur manifestando “grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Signor Prefetto, il quale con grande anticipo, ha deciso, di comune accordo con molti Sindaci, di regolamentare la viabilità in Costiera Amalfitana con l’intento di evitare le tante paralisi di traffico”, non nasconde che sussistano una “serie problematiche per i titolari di strutture ricettive della divina costa. Di certo - spiega Gagliano - risulterebbero penalizzati i tanti nostri impiegati che provengono da Comuni non della costiera, e posso assicurare sono veramente in tanti. Poi le targhe alterne penalizzerebbero gli ospiti che arriverebbero o partirebbero dalle nostre strutture negli orari coperti da divieti”. Per questo, in accordo con altri albergatori, Gagliano si è reso promotore per un incontro con i rappresentanti di ogni singola attività ricettiva “affinchè dall’interno di questo incontro, possano partorire delle legittime richieste, che una nostra delegazione illustrerà al Signor Prefetto e siamo certi che potrà procedere a delle deroghe, seguendo iniziative già in atto nelle grandi città, un esempio per tutti la città di Roma”.

La lettera agli albergatori:

Cari Colleghi Albergatori, con uno spirito assolutamente costruttivo, intendevo comunicarVi che il Signor Prefetto di Salerno, di comune accordo con i nostri Sindaci, nei mesi scorsi ha emesso un’ordinanza Prefettizia che andrà in vigore nella prossima stagione estiva 2020. Il provvedimento assunto, a mio parere, sebbene condivisibile sotto tanti aspetti, per altri penalizza tantissimo la nostra categoria di Albergatori. Per cui desidererei confrontarmi con tutti Voi, per valutare la possibilità di chiedere un incontro con il Signor Prefetto di Salerno S.E. Dr Francesco Russo affinchè lo Stesso, possa ascoltare le nostre ragioni, ed apportare un correttivo al provvedimento assunto, con l’intento di agevolare sia i turisti che devono lasciare o raggiungere le strutture ricettive dei Comuni interessati dal provvedimento (sulla falsa riga di altre Città, vedi Roma ). E sia coloro che, impiegati presso le suddette strutture ma che provengono da Comuni non della Costiera (e sono veramente in tanti ). E nell’ipotesi di un riscontro negativo, valutare tutti insieme la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative che consentano di evitare che, a partire dalla prossima stagione estiva 2020, possano prodursi danni ingenti a carico delle nostre attività turistiche. Per avere la possibilità di poter procedere ad un incontro congiunto fra noi operatori turistici, Vi invito ad inviarmi un cenno di adesione o di condivisione alla mia proposta. Sarò mia premura aggiornarVi circa la data e l’orario di un incontro eventuale.