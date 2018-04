Piano di zona, insorge Sinistra Italiana Nocera Città: "Modifiche al ribasso"

"Non possiamo puntare al ribasso per il Piano di zona, luogo primario da cui scaturiscono azioni di sostegno ai cittadini". Con una nota stampa firmata da Sofia Russo, il Circolo Sinistra Italiana Nocera Città solleva dubbi sul bando del Piano di Zona Ambito S01_1 "che ancora sta cercando - incalza Sinistra Italiana - le figure professionali per la realizzazione dei servizi del piano sociale 2016/2018, un piano mai partito".

La ricostruzione

"A marzo pubblicano finalmente il bando ma venerdì 20 aprile arriva la modifica al bando stesso e un ulteriore slittamento, al 10 maggio - spiega Russo - Già pubblicare modifiche a tre giorni dalla scadenza, o in pratica il giorno prima (modificata il venerdì e con la scadenza

originaria al lunedì successivo) non sembra un’operazione limpida, ma la cosa che fa riflettere è che si tratta di una modifica che va al ribasso, anziché orientare la ricerca".

I punti contestati

La prima modifica va a toccare una delle figure professionali ricercate, l’esperto in comunicazione. Nonostante la legge 150/2000 sia chiara sull’importanza nelle Pubbliche Amministrazioni figure professionali di questo ramo, nel primo avviso era richiesta laurea triennale o specialistica ‐ magistrale vecchio ordinamento in scienze della comunicazione con iscrizione all'Albo dei Giornalisti ma nella modifica non c'è più questa necessità di inserimento. Siamo di fronte ad un declassamento della professionalitàdi una figura così importante. L'altra modifica riguarda i titoli di servizio che, a 3 giorni dalla scadenza del bando, vengono quasi raddoppiati: 5 anziché 3 per le attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni con funzioni inerenti quelle del bando e 3 anziché per attività svolte presso soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si abbassa l’asticella anche per accedere agli orali: 24/40 anziché 28/40 come era nel precedente bando".