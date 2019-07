Vasta piantagione di marijuana, a Persano: caccia ai responsabili

In azione, la Squadra della Volante del Commissariato di Battipaglia: in località Persano del Comune di Serre, presso un terreno demaniale prospiciente la riva del fiume Sele, i poliziotti hanno scovato una vasta piantagione di marijuana.

Il sequestro

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno proceduto al sequestro e alla distruzione delle piante, oltre 800, ormai in piena inflorescenza e pronte per la raccolta e la successiva commercializzazione. Al momento, si indaga per individuare i responsabili.