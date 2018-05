Coltivavano marijuana ed hashish: due arresti a Battipaglia e Roccadaspide

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un pregiudicato di 59 anni, M. P. le sue iniziali, il quale aveva una piantagione di marijuana all’interno della sua proprietà situata nel comune di Roccadaspide.

Il blitz

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto in un fondo, nei pressi della sua abitazione 150 piante di canapa indiana interrate ed alte tra i 10 ed i 90 centimetri le quali risultavano avere un peso complessivo di kg. 15,95; 4 sacchi in materiale plastico, tutti contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate, che successivamente risultavano positive al test della marijuana e rispettivamente del peso di 2.20 kilogrammi, 700 grammi, 2,35 kilogrammi e.1,55 kilogrammi; 17 piantine di canapa indiana in vaso, della lunghezza tra i 5 e i 10 centimetri. Non solo. Ma all’interno della casa hanno rinvenuto un portagioie in legno con all’interno un involucro in cellophane contenente 6,7 grammi di marijuana e una bilancia elettronica di precisione.

Durante i controlli è giunto a bordo della sua automobile un 34enne, G.A.N le sue iniziali, originario di un paese limitrofo, che è stato trovato in possesso di due bustine in plastica con chiusura a binario contenenti ognuna marijuana del peso complessivo lordo pari a 5 grammi, di due bustine in plastica con chiusura a binario contenenti 5 pezzi di hashish del peso complessivo lordo pari a 6.2 grammi, di una bustina in cellophane termosaldata all’estremità contenente cocaina del peso complessivo lordo pari a 4.6 grammi e di due tritaerba in metallo. Per questo, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati arresti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli

Nella stessa giornata gli agenti hanno ammanettato anche un pregiudicato 39enne battipagliese, G.M le sue iniziali, il quale aveva organizzato una fiorente attività di spaccio tra la propria abitazione e la sede della ditta presso la quale lavora. Gli agenti, quindi, hanno proceduto alla perquisizione personale dell’uomo, che si trovava sul posto di lavoro, rinvenendo dentro un pacchetto di sigarette tre stecche di hashish del peso complessivo netto pari a 1,6 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, inoltre, ha consentito di rinvenire nella specchiera del bagno altre 12 stecche di hashish del peso complessivo netto pari a 14,8 grammi ed un coltello a serramanico con la lama intrisa delle medesima sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato arrestato ed è a disposizione dell’A.G. per i seguiti di legge.