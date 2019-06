“Salviamo Piazza Alario”: il Comitato convoca una assemblea pubblica

Presentazione della proposta di progetto per la ristrutturazione di piazza Alario, redatto dal Comitato “Salviamo Piazza Alario” e discussione sulle iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale per piazza Alario (progetto di parco giochi). Ecco i punti all'ordine del giorno dell'assemblea pubblica convocata domani, martedì 11 giugno. I cittadini sensibilizzano l'opinione pubblica e chiedono alle istituzioni un confronto immediato.

La ricostruzione



Il Comune di Salerno ha avviato una procedura urgente per l'esecuzione dei lavori per un Parco Giochi su piazza Alario che cambierà radicalmente l'utilizzo dei luoghi. "Il progetto, di cui siamo parzialmente a conoscenza - scrive il Comitato - è stato redatto e promosso dal Comune senza alcuna consultazione con i residenti e con il nostro Comitato, nonostante le nostre pressanti richieste di essere ricevuti. Ora il Sindaco ha manifestato l'intenzione di un confronto con il Comitato, ma in tempi stretti intende procedere all'apertura del cantiere. Il Comitato dissente profondamente dal metodo seguito e dall'impostazione del progetto che invaderebbe la piazza ricoprendola con materiali sintetici, ignorando la necessità di recuperare il verde ed accogliere non solo i bambini, ma tutte le persone che vedono nella piazza un punto di riposo, di passaggio, di vita e di socializzazione. La nostra proposta per la ristrutturazione della Piazza è molto più responsabile, rispettosa delle diverse fasce sociali, del verde e del profilo architettonico e tiene conto delle necessità di tutti, per evitare che un luogo protetto diventi soltanto un lunapark recintato, di plastica e metallo"..