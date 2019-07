"Salviamo piazza Alario": al via la petizione on-line

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sulla piattaforma Change.org è stata pubblicata la petizione lanciata dal Comitato Salviamo Piazza Alario, contro la costruzione di un Parco Giochi in una parte della storica Piazza.

La petizione chiede che siano realizzati interventi di recupero coerenti con i luoghi, anche, ma non esclusivamente rivolti ai bambini.

LA PETIZIONE HA RAGGIUNTO IN POCHI GIORNI OLTRE 230 ADESIONI, CHE SI AGGIUNGONO ALLE CIRCA SETTANTA RACCOLTE IN PIAZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 10 LUGLIO SCORSO.

Qui sotto, il link per firmare.

https://www.change.org/p/comune-di-salerno-fermiamo-la-realizzazione-di-un-parco-giochi-a-piazza-alario-salerno?recruiter=110457350&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a02b4295-883e-443e-9ab4-f78e3cec15ce&utm_content=starter_fb_share_content_it-it%3Av7

Un ottimo successo, che conferma la richiesta dei cittadini più attenti di interventi di manutenzione e ripristino, a Piazza Alario ed in altri luoghi simbolo della Città, che siano rispettosi dell'ambiente, del verde, della memoria comune e della storia di Salerno, pur non trascurando le nuove esigenze di servizi e socializzazione.