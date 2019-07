Lavori in Piazza Alario, il comitato: "Una festa per protestare"

Approvato dall’Amministrazione Comunale di Salerno, un progetto secondo il quale, nei prossimi giorni, la parte più grande di Piazza Alario dovrebbe diventare parco giochi. Scende nuovamente in campo, il comitato civico "Salviamo Piazza Alario" che ha sollecitato e partecipato a ben due incontri con l’Amministrazione Comunale, con la speranza di suggerire delle “linee guida” – trasmesse all’Amministrazione e sottoscritte da parecchi altri soggetti impegnati nella tutela dell’ambiente e della città - per rendere l’intervento meno deturpante.

La denuncia

"Fino ad oggi non ci sono state risposte; anzi, pare che la macchina burocratica fosse già inesorabilmente avviata ancor prima dell’ultimo incontro a Palazzo di città. - scrivono dal Comitato - Il progetto del Comune prevederebbe, tagliando in due la piazza, una recinzione con cancelli (come è ora la villa comunale), una pavimentazione in plastica antiurto, che però soffocherebbe gli alberi monumentali, ed altri interventi del tutto opposti alla conservazione unitaria e alla salvaguardia della storicità artistica dei luoghi. Il nostro Comitato, non ha parentele con Re Erode, non ha nulla contro i bambini, non si oppone per fini politici. Vorrebbe semplicemente che gli interventi da farsi, reiteratamente ma inutilmente richiesti, siano innanzitutto quelli dell’ordinaria amministrazione, come la pulitura dei viali e delle aiuole, il ripristino degli alberi abbattuti, la riparazione delle panchine danneggiate, la pulitura della fontana di pietra e dei pannelli ceramici. Non escludiamo la possibilità che siano installate piccole giostrine ed attrezzi ginnici".

L'appuntamento

L'auspicio è che "l’intervento di ristrutturazione riguardi tutta la piazza e che escluda cancellate; che la Piazza continui ad essere luogo per bambini, anziani, ciclisti, romantiche coppiette. Un luogo di incontro e socializzazione. Un gentile e umano saluto per chi arriva o va via dalla città". Mercoledì 10 luglio alle ore 19, dunque, si terrà in Piazza Alario una festa per cantare, ballare e protestare "contro i progetti che stravolgono la piazza. Per presentare una nuova idea di Piazza Alario, verde, sicura, accogliente, una piazza per tutti", concludono dal Comitato.