Parcheggi interrati in piazza Cavour e risistemazione del verde: le novità

Manca poco, all'inizio dei lavori per la realizzazione dei parcheggi interrati in Piazza Cavour. Con la fase di sistemazione del verde, attraverso piantumazioni di nuovi alberi e con lo spostamento temporaneo di quelli esistenti, dunque, partirà anche l'intervento che disegnerà un nuovo profilo per la zona.

Gli alberi irrecuperabili

Tutto resterà invariato, tranne i lecci (Quercus ilex) che presentano grosse carie al tronco principale ed agli impalcati, causate da diversi tipi di micosi, nonché da seccume diffuso, con presenza di insetti del legno, tra cui un grosso coleottero che attacca le piante in sofferenza.

La sostituzione

I lecci irrecuperabili saranno quindi sostituiti – nel rispetto della norma regionale – con essenze arboree sempreverdi vigorose di altra specie, che garantiscono un rapporto della superficie fotosintetica superiore allo stesso leccio, con un bilancio positivo per l’abbattimento della CO2.