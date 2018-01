Torrione, nasce la prima "Piazza del Cuore" in memoria di Antonio Ciccarelli

Taglio del nastro, domani alle ore 11, nei pressi della Chiesa Santa Maria ad Martyres, a Torrione, per la prima "Piazza del Cuore". "Si tratta di un progetto con cui vogliamo diffondere la cultura della prevenzione attraverso la diffusione in città di defibrillatori pubblici da usare in caso di emergenza. - ha detto il consigliere comunale Dante Santoro - Tante vite potrebbero essere salvate se avessimo luoghi e piazze cardioprotette nelle nostre città. Grazie alla raccolta fondi organizzata con il memorial Antonio Ciccarelli, il quartiere di Torrione ha la sua piazza cardioprotetta".

