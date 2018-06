Piazza Flavio Gioia, scatta il divieto di giocare a pallone

I bambini e gli adolescenti non potranno più giocare in Piazza Flavio Gioia, conosciuta come la “Rotonda”, a Salerno.

Il divieto

Dopo le numerose proteste degli abitanti e dei commercianti nelle ultime ore è apparso un cartello che vieta l’utilizzo del pallone in una delle aree più frequentate del centro cittadino. Ad annunciarlo, su Facebook, è il consigliere comunale Donato Pessolano: “Anche in vacanza si fa quel che si può! Un ringraziamento al geom. Francesco Mastrocinque per la tempestiva posa in opera dopo le proteste dei residenti di Piazza Flavio Gioia pervenutemi. Aggiungo che a volte anche noi genitori dobbiamo saper dire no. Ora la polizia municipale non può più dire in quel contesto di avere le mani legate...buon lavoro...”.