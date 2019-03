Completamento di Piazza della Libertà, conclusa la gara: "Sarà pronta entro un anno"

Entro un anno sarà completato, si spera definitivamente, il grande cantiere di Piazza della Libertà a Salerno. La gara è stata conclusa e quindi i lavori possono finalmente partire. A confermalo è direttamente l'assessore comunale all'urbanistica Mimmo De Maio: "È stata fatta anche l’assegnazione al soggetto che dovrà intervenire e appena sarà conclusa la verifica di tutta la documentazione csi partirtà con la sottoscrizione del contratto e quindi con l’avvio dei lavori".

I dettagli

De Maio, sollecitato dai giornalisti, si sofferma sui dettagli del progetto: "I lavori di completamento della Piazza comprendono non solo l’ultimazione della parte superficiale ma anche la risistemazione della parte concepita come prolungamento del lungomare, con il sistema da un lato delle attività e dei negozi legati alla ristorazione ma anche i volumi situati dall’altra parte. Il sistema di parcheggio - conferma l'assessore - non soltanto riqualificherà quella zona ma determinerà anche un rilancio di tutte le attività legate al centro storico". I tempi sono brevi: "In una decina di giorni concluderemo questa fase. Nel giro di un anno potranno consegnare i lavori così come prevista da capitolato" conclude l'esponente della giunta Napoli. .