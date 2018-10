Piazza della Libertà cambia volto: giardini, fontane e parco giochi al posto delle torri

E’ stato pubblicato il bando di gara per i lavori di completamento definitivo di Piazza della Libertà, del sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni per un importo complessivo di 16.298.344,02 euro (scadenza offerte 19 novembre 2018).

Il progetto

Dalla documentazione relativa alla gara il gruppo Facebook “Arcan-Salerno Cantieri&Architettura” pubblica alcuni render della sistemazione delle aree in cui era prevista la realizzazione delle torri T1 e T2 e dell'edificio trapezio. Al posto di queste strutture, il nuovo progetto prevede due aree verdi, un parco sportivo, una passeggiata con pedane in legno e un parco giochi (che diverrebbe il primo ed unico in zona centro storico). I tempi di realizzazione sono previsti in 480 giorni, quindi entro la fine del 2020 o al massimo entro il primo semestre del 2021 il cantiere dovrebbe essere completato.

Gallery