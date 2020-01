Lavori in Piazza della Libertà, si attende l'arrivo della macchina palificatrice

Proseguono i lavori all’interno del grande cantiere di Piazza della Libertà. Negli ultimi giorni - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata ultimata la colmata a mare ma non è stata ancora effettuata la palificata che farà da fondamenta per la realizzazione del muro che delimiterà la passeggiata del sottopiazza, che – ricordiamo - collegherà la spiaggia Santa Teresa con la Stazione Marittima.

Il cantiere

La ditta edile, infatti, ha deciso di compare una vera e propria macchina palificatrice per effettuare i lavori. Ad ogni modo è questione di giorni. L’opera di architettura contemporanea deve essere ancora, per una parte, pavimentata; bisogna ultimare il grande parcheggio di 700 posti auto insieme ai locali e alla viabilità interna.

Gallery