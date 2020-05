Piazza della Libertà, rimossi i massi per l'alloggiamento del pontile galleggiante

Proseguono i lavori all’interno del grande cantiere di Piazza della Libertà. Sono stati rimossi - come mostra la foto di Antonio Capuano - i massi per l'alloggiamento del pontile galleggiante provvisorio, in vista della realizzazione della banchina di riva che sarà completata il prossimo anno.

Il cantiere

Il nuovo progetto prevede la “demolizione e salpamento dei banchinamenti instabili a profilo della passeggiata ovest e di costruzione di un pontile temporaneo per il collegamento alle strutture di ormeggio esistenti”, e rientra nell’ambito dei lavori di restyling di tutta la zona.