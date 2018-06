Piazza della Libertà, tutto pronto per San Matteo: ecco i dettagli

E' più di una probabilità, adesso è una mezza certezza: Piazza della Libertà potrebbe essere inaugurata con qualche giorno d'anticipo rispetto al 21 settembre, giorno in cui Salerno festeggia San Matteo, il suo Santo Patrono. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino racconta un retroscena legato alla proroga del giorno di consegna dei lavori. La nuova data utile è il 4 settembre. Il testo della determina del settore Ambiente e Protezione Civile del 7 giugno prevede che il Comune conceda "all’impresa Comes s.r.l., ulteriori 100 giorni naturali e consecutivi dal termine contrattuale, con data finale prorogata al 4 settembre 2018". La proroga è stata giustificata con "i tempi maggiori per ottenere l'autorizzazione sismica delle opere strutturali in variante".