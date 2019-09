Piazza della Libertà, i lavori saranno completati dal gruppo Rainone

Il Tar dà il via libera alla Rcm Costruzioni: sarà l’azienda edile che fa capo all’imprenditore Elio Rainone a completare i lavori di Piazza della Libertà a Salerno. L’assegnazione, in via provvisoria, è arrivata oggi dai giudici a seguito di un ricorso presentato per il secondo appalto.

Il restyling

Ora si attende l’aggiudicazione definitiva da parte degli ufficili comunali che dovranno estromettere la Pamef Costruzioni, risultata vincitrice alla prima gara. Piazza Libertà, conclusa la gara per i lavori 15 marzo 2019

„I lavori di completamento della Piazza comprendono non solo l’ultimazione della parte superficiale ma anche la risistemazione della parte concepita come prolungamento del lungomare, con il sistema da un lato delle attività e dei negozi legati alla ristorazione e il parcheggio con 700 posti auto. Presumibilmente si partirà entro la fine del mese di settembre . Un nuovo successo per la Rcm Costruzioni che già ha costruito il Crescent di Riccardo Bofil, che fa da cornice proprio alla Piazza. Due opere di architettura contemporanea destinate a cambiate il volto del lungomare cittadino. “