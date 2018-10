Piazza della Libertà, ultimati in anticipo i lavori di messa in sicurezza

La ditta Comes Srl ha ultimato gli ultimi collaudi di staticità nella parte sottostante di Piazza della Libertà, dove sono stati realizzati 750 posti auto. Per questo - riporta La Città - ha comunicato al Comune di Salerno di essere pronta a chiudere il cantiere con due giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti per la consegna. La piazza, ora, è stata messa in sicurezza con l’impiego di acciaio.

Il crollo

Dopo il crollo del 2012 e il successivo sequestro da parte della magistratura, ora la piazza situata alla fine del lungomare Trieste potrà essere attrezzata e arredata. E’, infatti, prevista la realizzazione di due aree verdi (al posto delle torri del progetto originario), di un parco sportivo, una passeggiata e un parco giochi. Secondo i piani, i lavori dovrebbero terminare per la fine del 2020. La procedura della gara d’appalto è si concluderà il 19 novembre. La spesa prevista è di 21 milioni di euro