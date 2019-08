Ubriachi e incivili a Piazza San Francesco: il sindaco incontra il Questore

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha raccolto le numerosi sollecitazioni da parte dei cittadini del Carmine e del Comitato di quartiere di piazza San Francesco per recuperare un clima di maggiore decoro nella loro zona. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 agosto, il sindaco ha effettuato un primo sopralluogo e questa mattina, venerdì 30, accompagnato dall'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno e dal consigliere comunale Paola de Roberto, si è recato proprio a piazza San Francesco dove ha incontrato alcuni residenti e rappresentanti del Comitato San Francesco.

Il confronto

Le operazioni di pulizia avvengono due volte al giorno, come testimoniano gli stessi cittadini che lamentano la presenza di ubriachi e di persone che sporcano giardinetti e strade. Si richiede, dunque, un maggiore controllo della zona con un coordinamento delle forze dell'ordine in grado di arginare questa evidente criticità. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'Amministrazione. Il sindaco Napoli ha garantito che verrà affrontato il problema della carenza di controlli, previa richiesta di un nuovo incontro al questore con la presenza della Polizia Municipale e di rappresentanti del quartiere. Si auspica comunque, un comportamento di decoro e civiltà da parte di tutti. Le squadre di Salerno Pulita hanno effettuato operazioni di pulizia e bonifica nel rione Carmine.