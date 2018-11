Danneggia l'auto della sua ex e la picchia: arrestato salernitano a Novi di Modena

Salernitano arrestato in provincia di Modena. Intorno alle ore 2 della notte tra venerdì e sabato i carabinieri delle stazioni di Novi e di Carpi sono stati costretti ad intervenire a Novi, dove un uomo aveva aggredito la propria ex convivente.

Il fatto

I militari dell’Arma hanno arrestato un 52enne, originario di Salerno, che poco prima si era reso protagonista di un doppio reato. L'uomo, infatti, aveva danneggiato con calci e pugni l'auto della sua ex, poi si era scagliato contro la donna - residente sempre in paese - la quale sarebbe stata picchiata e raggiunta anche da una testata al volto a seguito di una lite per motivi sentimentali. I due avevano interrotto la loro relazione, che dalle indagini dell'Arma è risultata essere costellata di episodi analoghi. Il 52enne era già sottoposto alla misura del “divieto di avvicinamento”, emessa dal Tribunale di Modena il 29 gennaio proprio per la sua condotta violenta e che ieri notte è stata violata. L’uomo è stato quindi portato presso il carcere di Sant'Anna con le accuse di maltrattamento in famiglia e danneggiamento aggravato.