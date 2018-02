Picchia per strada l'ex fidanzata, arrestato 19enne a Mercatello

Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo disposti dal Questore Pasquale Errico, il personale della Polizia, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un giovane salernitano, P.L. 19enne, accusato di evasione dagli arresti domiciliari, atti persecutori, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale delle volanti, che operava nella zona compresa tra Pastena e Mercatello, alle ore 12 di ieri è stato allertato per l’incresciosa scena che si stava verificando in via Ciro D’Amico, dove un giovane stava malmenando in strada una ragazza.

L'arresto

Gli agenti hanno bloccato l’aggressione che stava subendo la ragazza poco più che ventenne: P. L., alla vista degli agenti, è fuggito lungo le strade del quartiere Mercatello. Rincorso, sebbene fosse riuscito a sottrarsi al controllo, è stato riconosciuto in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. Le ricerche, quindi, si sono estese dal luogo dove era stato visto fuggire fino alla sua residenza: un secondo equipaggio delle volanti ha individuato e fermato il giovane fuggitivo lungo il percorso che lo riconduceva presso la sua abitazione. Tratto in arresto per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, il giovane è stato condotto presso gli Uffici della Questura, dove intanto si era recata anche la ragazza malmenata per denunciare le prepotenze che da tempo era costretta a subire dal suo ex fidanzato, mosso dalla gelosia. La dettagliata versione dei fatti denunciati dalla ragazza, che la vedevano perseguitata dai continui atti violenti ed intimidatori posti in essere nei suoi confronti da P.L., e la prognosi di 21 giorni per le lesioni subite, hanno consentito agli agenti di accertare anche i reati di atti persecutori e lesioni personali. Al termine degli accertamenti e al suo conseguente arresto, P. L. è finito presso la casa circondariale di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.