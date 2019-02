Diventa l'incubo di marito e figlie: donna finisce in tribunale

E’ accusata di aver maltrattato marito e figlie per ben trent’anni. Per questo una donna è stata denunciata dai propri familiari che, disperati, si sono rivolti ai servizi sociali per chiedere un loro intervento. Questa storia è stata portata all’attenzione del tribunale di Salerno.

Il dramma

La donna di 50 anni, residente a Battipaglia, è - riporta Il Mattino - una alcolizzata cronica che per anni avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente le due figlie e anche il consorte. Le è stato imposto più volte il trattamento sanitario obbligatorio ma non ha mai intrapreso alcun percorso di disintossicazione. Ma, a distanza di cinque anni, nulla è cambiato. Il coniuge che non ha un reddito tale da consentirgli di trovare un’altra abitazione, continua a vivere in un inferno domestico insieme con la figlia minore mentre la più grande ha ormai da anni lasciato l’abitazione materna. Nonostante le prescrizioni impostele, la 50enne rifiuta di seguire un percorso di disintossicazione e, anche in passato, quando della vicenda fu interessato il tribunale per i minori, non è stata mai applicata alcuna misura per assicurare una vita serena alle due figlie.