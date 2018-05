Pagani, picchia la moglie e le spappola la milza: a processo

E' finito nei guai, un 60enne di Pagani accusato di aver picchiato la moglie fino a causarle la perdita della milza. L’uomo che già in passato aveva ripetutamente minacciato la donna, dovrà difendersi dalle accuse di maltrattamenti, lesioni personali gravissime con l’aggravante del vincolo familiare e la conseguente perdita dell’organo, ultima conseguenza delle botte riservate alla sua compagna.

Il fatto

Come riporta La Città, i fatti risalgono al gennaio del 2016, quando l’uomo iniziò a picchiare per l’ennesima volta la moglie, per futili motivi. L’aggressione fu brutale al punto da causare alla vittima lo spappolamento della milza.