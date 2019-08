Nocera, "I soldi che mi hai dato sono pochi": 40enne picchia il padre anziano per la droga

E' indagato per estorsione e maltrattamenti nei confronti del padre anziano, un 40enne di Nocera Inferiore. L’uomo aveva chiesto dei soldi per acquistare la droga al padre: la somma ricevuta, tuttavia, non lo ha soddisfatto ed ha iniziato a picchiare la vittima, minacciando di dar fuoco alla casa.

Il provvedimento

Per lui, è scattato il divieto di avvicinamento ai familiari che lo hanno denunciato.