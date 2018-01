Picco influenzale al Ruggi: al via straordinari e posti letti aggiuntivi

Nuovo picco influenzale al Ruggi di Salerno: continua il boom di accessi pronto soccorso. Come racconta il quotidiano La Città, per soddisfare le esigenze dei pazienti, sarebbe stata firmata una disposizione urgente dal Direttore sanitario Nicola Silvestri e del direttore medico di presidio e coordinatore dei presidi aziendali Angelo Gerbasio.

L'aumento dei posti letto

Via libera, dunque, agli straordinari per dotarsi più a lungo possibile di medici e infermieri nei reparti più affollati. Con un notevole sforzo per l’Azienda sono 20 in tutto i posti letto aumentati nei reparti Malattie: apparato respiratorio (da 15 a 19), Nefrologia (da 18 a 20), Medicina interna uomini (da 24 a 25), Medicina interna donne (da 24 a 25), Neurologia (da 16 a 24), Neurologia Stroke (da 6 a 8).