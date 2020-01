Open day 2020: porte aperte all’Istituto comprensivo Picentia

Al via domani, martedì 14 gennaio, la tre giorni di attività e incontriu all'IC Picentia di Pontecagnano Faiano. Fino al 16 gennaio, sarà possibile visitare gli spazi e i laboratori della scuola, ricchi di strumentazioni e apparecchiature all’avanguardia. Coinvolti i tre plessi scolastici dell’istituto comprensivo: la scuola Primaria “Giorgio Perlasca”, la scuola dell’infanzia “Raggio di sole” e la scuola Secondaria di I grado “Picentia”.

Il programma

Si parte domani, martedì 14 gennaio, con la scuola Primaria “Giorgio Perlasca”, dove, dalle ore 16 alle ore 19, docenti, allievi e personale accoglieranno bambini e genitori in visita alla scuola. Alle ore 16 la dirigente Ginevra de Majo presenterà l’offerta formativa e la visione didattico-educativa dell’Istituto che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 si arricchirà di nuove risorse a seguito dell’assegnazione di altri due plessi limitrofi (la scuola dell’Infanzia Aquilone e la scuola dell’Infanzia e la primaria Gianni Rodari). Mercoledì 15 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, sarà possibile visitare la scuola dell’Infanzia “Raggio di sole” e partecipare alle attività laboratoriali organizzate da docenti e allievi. A partire da lunedì 20, dalle 10 alle 11, tutti i giorni i genitori interessati potranno accedere al plesso per rendersi conto di persona delle attività didattiche giornaliere.Giovedì 16, dalle 16 alle 19, porte aperte alla scuola secondaria di I grado Picentia, dove si terranno una serie di attività nei laboratori di scienze, musica, arte, robotica, informatica e lingue. "Con l'apertura delle iscrizioni – commenta la dirigente dell’Ic Picentia, Ginevra de Majo - i genitori e i ragazzi saranno chiamati a scegliere tra gli Istituti del territorio. E' importante rendersi conto di persona dell'offerta formativa e del clima che regna nella scuola. La comunità scolastica della Picentia, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, si arricchisce di nuove risorse, in parte già bacino d’utenza della scuola, e raccoglie la sfida della costruzione di un’identità più ampia, rispettosa delle specificità di ciascuno, ma proiettata verso prassi e valori condivisi. “Una scuola d’eccellenza inclusiva” è, infatti, il motto che esprime la vision della Picentia – conclude - la cui offerta formativa è progettata per consentire agli alunni di sostenere con successo le sfide dell’attuale contesto socioeconomico senza lasciare indietro nessuno, e garantire a tutti un’opportunità di crescita culturale e personale, come dimostrano i risultati Invalsi". La Segreteria dell'Istituto è a disposizione per le iscrizioni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 15 alle ore 17.