Terrore nei Picentini, grosso lupo si avvicina alle case e sbrana gli animali

Un lupo sta terrorizzando da diversi giorni gli abitanti dei Monti Picentini, nella zona sud della provincia di Salerno.

La denuncia

L’animale, di grosse dimensioni, anche in pieno giorno, si avvicina alle case facendo stragi di cani ed altri animali domestici. A denunciarlo è Giuseppe Delle Donne, di Giffoni Valle Piana, che pubblica su Facebook anche un video del lupo e alcune fotografie delle sue prede. A lanciare un appello agli animalisti è, invece, il docente di Montecorvino Rovella Mariano Iodice: “Intervenga subito chi di dovere per catturarlo e metterlo in cattività prima che gli sparino”.

