Picentini-Unisa, aumentano le corse per gli studenti: ecco gli orari

Una buona notizia arriva dalla Regione Campania per gli studenti universitari che risiedono nei comuni dei Picentini.

Gli orari

Da oggi, infatti, grazie alle oltre 800 firme raccolte sulla piattaforma Change.org, saranno aumentati i collegamenti giornalieri della Sita Sud da e per l’ateneo di Fisciano. Oltre alle corsa delle 17:35 dall'Università verso Giffoni e Montecorvino Rovella, verrà messa a disposizione anche la corsa delle 18.30 (Università-Bellizzi-Battipaglia) che proseguirà verso Montecorvino Rovella consentendo agli studenti di Acerno di prendere la coincidenza delle 20 arrivando a Giffoni Valle Piana intorno alle 19.45. Inoltre, verrà istituita una corsa in partenza alle 12.25 da Fisciano-Lancusi a Montecorvino Rovella con coincidenza alle 13.30 per Acerno. La seconda novità del piano è legata all'ampliamento del calendario delle corse, che comincerà già dal 1 settembre e durerà fino al 30 giugno (il periodo precedente era 14 settembre-8 giugno).

Il commento

Soddisfatto il consigliere comunale di Giffoni Valle Piana Lucio Mancino che, su un manifesto pubblico, rivendica: “Si tratta di un piccolo ma significato e storico risultato conseguito grazie all'impegno e alla tenacia. Questo è quello che ho fatto in questi mesi, vivendo in prima persona i disagi di chi, per frequentare con regolarità ed assiduità la vita universitaria, ha dovuto fare i conti con l'inefficienza e la carenza del trasporto pubblico locale”