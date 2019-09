Invasione di pidocchi a Cava de' Tirreni, i residenti: "Cadono dai platani"

"Liberateci dai pidocchi che entrano in casa e si attaccano ai vestiti". La denuncia arriva da Cava de' Tirreni, i cittadini esasperati lanciano l'allarme.

La segnalazione



Gli insetti cadono dai platani e si attaccano agli abiti e al bucato. Se entrano in contatto con le persone, provocano arrossamenti sulla pelle ma anche prurito. La zona "infestata" è via Principe Amedeo: sono coinvolti - scrive il quotidiano Il Mattino - tutti i condomini dei palazzi che si trovano lungo i viali alberati, da Piazza Ferrovia fino al Trincerone. I residenti sono costretti a barricarsi in casa, lasciando le finestre chiuse. Chiedono al Comune di intervenire con urgenza, procedendo alla disinfestazione.

La foto che pubblichiamo è di archivio.