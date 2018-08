Pienone al primo "mercato di sera" a Fisciano: clienti da tutta la Valle dell'Irno

E’ stata giusta l’intuizione del sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa di aprire, di sera, almeno per il mese di agosto, le porte del mercato comunale: martedì grande successo di pubblico per l’area mercatale che ha aperto i battenti alle 18 per chiudere alle 24.

L'evento

Una scelta condivisa con gli operatori mercatali ma adottata anche nell’interesse delle famiglie e degli utenti del mercato. Accanto alla semplice apertura del mercato di sera anche una serie di iniziative promozionali: area animazione per i bambini e musica dal vivo per tutta la serata che ha visto la partecipazione di clienti provenienti da tutta la Valle dell’Irno. Il prossimo appuntamento con il mercato di sera a Fisciano è per martedì 14 agosto.