Plastic free, Piero De Luca: "Penalizzati 5000 dipendenti e 240 aziende"

Il deputato Pd Piero De Luca ha incontrato stamattina a Confindustria Salerno i rappresentati di tutti gli imprenditori del territorio attivi nel settore della plastica.

Le preoccupazioni

"Al tavolo di confronto mi hanno rappresentato forti perplessità sull'eventuale entrata in vigore della Plastic Ta, nella prossima Legge di bilancio - ha detto De Luca - Ho raccolto le loro istanze e le preoccupazioni legate soprattutto ai rischi di un'enorme penalizzazione dell'intera filiera produttiva che coinvolge 240 aziende, con circa 5000 dipendenti. Lavorerò nei prossimi giorni affinché in Parlamento si possa giungere ad una soluzione equilibrata che consenta di perseguire gli obiettivi fondamentali di sostenibilità ambientale del nostro sistema economico, senza penalizzare però i tantissimi imprenditori di un settore in cui il nostro Paese è leader in Europa, che peraltro stanno già intraprendendo da anni transizioni verso soluzioni ecocompatibili, ispirate alla valorizzazione dell'economia circolare"