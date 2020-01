Agguato ai tifosi della Salernitana: pietre sulle auto in transito

Tre punti e tanta paura. Di ritorno dalla trasferta di Pescara dove la Salernitana si è imposta per 2-1, alcuni tifosi granata che viaggiavano in auto sono stati presi di mira da teppisti abruzzesi. Il fitto lancio di pietre ha mandato in frantumi i vetri.

La testimonianza

“Un incubo il ritorno da Pescara, ma per fortuna siamo rientrati senza particolari conseguenze. Eravamo nel traffico insieme ad altre auto di salernitani, avevamo quasi raggiunto il casello autostradale – dice Antonio a SalernitanaLive – in località Vasto sud. All’improvviso, da una siepe sulla nostra destra, sono volati sassi e calcinacci anche di grosse dimensioni. Quattro, cinque, sei pietre ci hanno presi in pieno sul cofano, il tettuccio e sul finestrino posteriore destro che è andato in frantumi. Io e gli amici ci siamo spaventati ma senza fermarci abbiamo deciso di accelerare e andare via da quello che era un agguato. Non abbiamo visto nulla, anche se era chiaro che avevano intenzioni di farci male, molto male. Solo dopo, sull’autostrada A14, ci siamo fermati ed abbiamo constatato i danni. Nessuno di noi si è fatto male, solo uno dei ragazzi che era seduto accanto al finestrino, è rimasto leggermente contuso”.

La foto che pubblichiamo è di archivio.