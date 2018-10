Allerta meteo prorogata fino a martedì: alberi caduti, mezzi di soccorso bloccati

Pioggia battente, raffiche di vento, sottopassi monitorati, allerta meteo prorogata fino a domani, martedì 30 ottobre, e danni anche in provincia. A Laurino, infatti, le raffiche di vento hanno rovesciato un albero sulla strada, nei pressi di Ponte dei Granchi, per fortuna senza danni a cose ed a persone. Rallentate le operazioni di soccorso di alcune ambulanze; operatori ecologici bloccati a bordo di un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti, a Sala Consilina. E' intervenuto un altro mezzo di soccorso per trainare il veicolo che era rimasto "imprigionato" in una pozzanghera profonda.

Allerta meteo

L'allerta è stata prorogata fino a domani, martedì 30 ottobre. La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso il bollettino meteo: allerta di colore giallo, su tutto il territorio regionale. Precipitazioni sparse, anche a carattere di moderato o forte rovescio o temporale. Il vento spirerà forte con raffiche e temporali. Possibili mareggiate.