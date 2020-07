Dimentica di tirare il freno a mano: auto finisce in mare a Pioppi

Tanta curiosità, questa mattina, a Pioppi (frazione di Pollica), dove un’automobile è finita improvvisamente in mare.

Il fatto

La conducente era andare a fare la spesa ma, nel parcheggiarla, si è dimenticata di azionare il freno a mano. E così, al ritorno, non ha trovato più la vettura nell’area di sosta in pendenza bensì in mare. Fortunatamente durante il tragitto il veicolo fuori controllo non ha travolto i pedoni presenti nella zona. Stupore tra residenti e commercianti che hanno assistito alla scena. Sul posto è giunta la Polizia Locale, ma si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per il recupero dell’auto.