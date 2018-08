Travolge e uccide una 82enne nel casertano: pirata della strada trovato a Castellabate

E' stato scovato in una casa sul mare in provincia di Salerno, precisamente a Castellabate, il 42enne di San Cipriano d’Aversa che giovedì scorso ha investito ed ucciso in via Di Jasi, ad Aversa, Rosa Esposito, 82 anni, travolta mentre attraversava la strada in compagnia del marito. L’uomo era poi scappato, senza fermarsi a prestare soccorso, rischiando di investire anche altre persone durante la sua fuga.

L'ipotesi

Come riportano i colleghi di Casertanews, è ipotizzabile che nella stessa giornata dell’incidente mortale, il 42enne abbia lasciato la provincia di Caserta, trasferendosi a Castellabbate, dove è stato fermato questa mattina. Aveva pensato di averla fatta franca, ma le indagini condotte dai vigili urbani dal comandante Stefano Guarino (rientrato dalle ferie per seguire da vicino l’evoluzione della vicenda) e dai carabinieri di Aversa non gli hanno dato scampo.

Il fermo

Grazie alle telecamere posizionate in città ed al riscontro di altri elementi che oggi sono ancora coperti dal segreto istruttorio, gli inquirenti sono riusciti a risalire prima all’automobile, un’Audi Q7 di colore nero con targa spagnola, ed infine al pirata della strada stesso, che ora è in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso. Contestualmente al fermo dell’automobilista è stata rinvenuta anche la vettura coinvolta nell’incidente, in provincia di Napoli.