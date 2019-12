"I pirati in corsia" agli ospedali di Nocera Inferiore e Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Natale negli ospedali per i bambini e le loro famiglie può essere molto triste. Per questo l’ “Animazione e spettacolo I PIRATI”, in collaborazione con “TOYS CENTER Nocera Inferiore”, nei giorni 27 e 28 dicembre, ha fatto visita ai piccoli angeli ospitati nei reparti di pediatria del PO “Umberto I” di Nocera Inferiore e del OO. RR. “San Giovanni di Dio Ruggi d’ Aragona” di Salerno, per donare un sorriso ai piccoli pazienti che purtroppo trascorreranno le festività natalizie in un letto di ospedale. Sono stati donati ai bambini abbracci, sorrisi e tanti regali da clown, personaggi dei loro cartoni animati preferiti, Babbo Natale, elfi e nataline. Lo Staff dell’animazione di Nocera Superiore e del Toys Center si sono prodigati affinché ci sia anche per loro un momento di gioia e speranza. Un gesto che rende felice chi dona, chi riceve e anche gli operatori delle strutture ospedaliere.

